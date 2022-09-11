Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar
Günümüzde dolandırıcılık olayları bir hayli artmış durumda. Şimdi ise taşınmaz mallar üzerinden dolandırıcılık artmış durumda. Kendilerine ait gayrimenkullerin diğer vatandaşlarca satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunu başkasına, istemleri dışında geçirilenler olmaktadır. Bu prosedür ardından ağır zarara uğramaktadırlar.
11.09.2022 12:59 - Son Güncelleme: 12.09.2022 08:41
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bunu engelemek adına bazı ikazlar yapılıyor.Tapusu olanlar ufak bir tedbir ile sonradan başlarına gelebilecek mağduriyetlerini önleyebileceklerdir. Böylece sahtecilik ardından adli prosedürler amacıyla uzun vakit uğraş vermek mecburiyetinde kalmayacaklar, haksız bir prosedür neticesi zarar görmeyeceklerdir.
Vatandaşlardan gayrimenkulü olanlar, bu tür işlemleri durdurabilmek amacıyla e devlet programı üzerinde, Tapu beyan verileri kısmına kendileri ile etkileşim kurulabilecek cep telefonu numarasını yazmaları ve onay tuşuna basmaları gerekmektedir.