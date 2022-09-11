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Haberler Ekonomi Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Günümüzde dolandırıcılık olayları bir hayli artmış durumda. Şimdi ise taşınmaz mallar üzerinden dolandırıcılık artmış durumda. Kendilerine ait gayrimenkullerin diğer vatandaşlarca satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunu başkasına, istemleri dışında geçirilenler olmaktadır. Bu prosedür ardından ağır zarara uğramaktadırlar.

takvim.com.tr
11.09.2022 12:59 - Son Güncelleme: 12.09.2022 08:41
Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bunu engelemek adına bazı ikazlar yapılıyor.Tapusu olanlar ufak bir tedbir ile sonradan başlarına gelebilecek mağduriyetlerini önleyebileceklerdir. Böylece sahtecilik ardından adli prosedürler amacıyla uzun vakit uğraş vermek mecburiyetinde kalmayacaklar, haksız bir prosedür neticesi zarar görmeyeceklerdir.

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Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı doğrultusundan oluşturulan uyarıda, tapu sahibi olanların ne yapması gerektiği anlatılmıştır.

Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Vatandaşlardan gayrimenkulü olanlar, bu tür işlemleri durdurabilmek amacıyla e devlet programı üzerinde, Tapu beyan verileri kısmına kendileri ile etkileşim kurulabilecek cep telefonu numarasını yazmaları ve onay tuşuna basmaları gerekmektedir.

Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Böylece tapusu olanların kendilerini çok daha güvende hissetmeleri de mümkün hale gelecektir.

Ev, arsa, tarla alanlar aman dikkat! Kritik uyarı yapıldı! Tapusu olup, bunu yapmayanlar bin pişman olur! Elinizden alıyorlar

Böylece her satış işleminde bu cep telefonu numarasına bir kısa mesaj ile prosedürün başlatıldığı bildirilmektedir. Satış Satış işleminden haberdar olan gayrimenkul sahibinin prosedürü durdurmak ve araya girmek etmek imkanı doğmaktadır.

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