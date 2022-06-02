Ev almak isteyenlerin yüreğine su serpildi! 0,88 faiz oranı var! Başka yerde aramayın! İşte 2 Haziran konut kredisi faiz oranları!

Duyurduğu kredi kampanyalarında uyguladığı faiz oranlarını, kamu bankası olmasının avantajı ile düşük tutmayı başarmış olan banka, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlediği yeni konut kredisi kampanyası ile adından söz ettirdi. Banka, ilgili konut kredisi kampanyasını "Kentsel Dönüşüm Kredisi" ismi ile hizmete açtığını belirterek, ayrıntıları paylaştı.