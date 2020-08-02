Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?
Koronavirüsle mücadele kapsamında konut kredisi faizlerinin de düşmesi ev almak isteyenler harekete geçirdi. Sıfır konut kadar araştırılan ikinci el konutların fiyatları il il değişiyor. Peki ikinci el konut fiyatları hangi ilde ne kadar? TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. İşte detaylar…
02.08.2020 08:58
- Son Güncelleme: 02.08.2020 08:58
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