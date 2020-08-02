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Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

Koronavirüsle mücadele kapsamında konut kredisi faizlerinin de düşmesi ev almak isteyenler harekete geçirdi. Sıfır konut kadar araştırılan ikinci el konutların fiyatları il il değişiyor. Peki ikinci el konut fiyatları hangi ilde ne kadar? TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. İşte detaylar…

02.08.2020 08:58 - Son Güncelleme: 02.08.2020 08:58
Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

ŞANLIURFA
Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL

Amortisman Süresi: 16 Yıl

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Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

DİYARBAKIR
Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL

Amortisman Süresi: 18 Yıl

Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

HATAY
Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

KONYA
Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! İkinci el fiyatları hangi ilde ne kadar?

KAYSERİ
Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL

Amortisman Süresi: 24 Yıl

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