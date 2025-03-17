Etiket farklı kasa fiyatı farklı! Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan Bayramı fırsatçılarına denetim

HER BİR AYKIRI EYLEM İÇİN 1,4 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda, Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de Müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.