Etiket farklı kasa fiyatı farklı! Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan Bayramı fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığı'nca Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor.
11 ilde de bugün eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Denetim yapılan illerden birisi İzmir oldu.
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.
İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.
HER BİR AYKIRI EYLEM İÇİN 1,4 MİLYON TL'YE VARAN CEZA
Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.
İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda, Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de Müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İFTAR HENÜLERİ DENETLENİYOR
Açıklamanın devamında, Ramazan ayında, lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerin de denetlenmekte olduğu, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırımın uygulandığı aktarıldı.
İZMİR'DE 6 MİLYON TL ÜZERİNDE CEZA UYGULANDI
Öte yandan, İzmir'de yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezasının uygulandığı belirtildi. Vatandaşlara ise haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri, bakanlığa veya il müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
AMAÇ MAĞDURİYETİN ENGELLENMESİ
Van'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.
Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Kentteki marketlere giden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.
Denetimlere katılan Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.
Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:
"Vatandaşların ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini amaçlıyoruz."
TRABZON'DA ETİKET FARKLI KASA FİYATI FARKLI
Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat denetimlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, yerel ve zincir marketlerde fiyat etiketi ile fahiş fiyat kontrolü yaptı.
Marketlerin vatandaşlara sundukları kampanyalar kapsamında yayınladıkları reklamlarda verilen indirimlerin uygulanıp, uygulanmadığı konularında detaylı inceleme yapan ekipler, ayrıca restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde de fiyat listesi ile menü denetimlerini de gerçekleştiriyor.
Marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulunan ekipler, uygunsuzluk halinde cezai işlem uyguluyor.
Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 18 ilçesinde 2025 yılında 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Ortahisar ilçesindeki Beşirli Mahallesi'ndeki bir zincir marketin mağaza müdürü İzzet Berber, yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığı'nın bu denetimlerini çok iyi buluyoruz. Bu denetimlerin kesinlikle yapılması gerekiyor. Tarih, fiyat kontrolü yapılıyor. Kasa ile etiket fiyatının aynı olması gerekiyor. 15 günde bir denetim yapılıyor. Bu şekilde denetimden geçmek bizim için de iyi oluyor. Her gün etiket kontrolümüzü yapıyoruz. Müşterilerimizin taze ürün tüketmeleri için uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.