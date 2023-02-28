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Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede yaralar sarılıyor. Deprem bölgesindeki esnafın yeniden dükkanlarını açmaları için seferberlik başlatıldı. Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için birinci adımda geçici işyerleri kurulacak. Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak. İşte detaylar...

28.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:12
Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede yaralar sarılıyor. Deprem bölgesindeki esnafın yeniden dükkanlarını açmaları için seferberlik başlatıldı.

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Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için birinci adımda geçici işyerleri kurulacak.

Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak.

Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

KONTEYNER ÇARŞILAR YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve diğer illerde ekonomik hareketliliğin yeniden sağlanması için şehirlerin belli yerlerine konteyner çarşılar yapılacak.

Esnaf için seferberlik! Deprem bölgesinde ticaret yeniden başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken bölgedeki çarşıların acilen yeniden kurulması gerektiğini belirterek, "Bölgeye ekonomik canlılık getirilerek göç önlenmeli. Ayağa kalkması için esnafın güçlenmesi gerekiyor. Bölgedeki esnafımızın borçları ertelendi. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, uzun vadeli kredilerle destek sağlanacak" dedi.

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