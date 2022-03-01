Erken emeklilik için SGK’dan yeni formül açıklandı! Biraz önce belli oldu! EYT ve yaş sorununa takılmadan bu yöntemlerle emeklilik mümkün!

Emeklilik tarihinin öne çekilmesi amacıyla SGK borçlanma tekniklerini kullanarak 6 seneye kadar erken emeklilik elde edilebiliyor. Fakat bu yalnızca çocuk sahibi olan bayan sigortalılar amacıyla geçerli. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar her bir çocuk amacıyla 2 sene Aralıklarla olmak üzere 6 sene borçlanma yaparak emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanıyor.

