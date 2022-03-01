Erken emeklilik için SGK'dan yeni formül açıklandı! Biraz önce belli oldu! EYT ve yaş sorununa takılmadan bu yöntemlerle emeklilik mümkün!
Erken emeklilikte konusu ile alakalı milyonlarca vatandaş hangi SGK uygulamalarından faydalanabileceğini 2022 yılında da araştırmaya devam ediyor. Çoğunlukla son yıllarda EYT gibi sorunların da gündeme gelmesi fazlası vatandaşın hali hazırda emeklilik sürelerinin kısalmasını sağlayan yöntemleri araştırmaya yönlendirmiş durumda. Belirli şartların karşılanması halinde söz konusu yöntemler ile yaş şartına takılmadan ya da emeklilik süresini 6 yıla kadar erkene çekerek emekli olmak mümkün. Peki erken emeklilik hedefiyle hangi formüller uygulanabilir? İşte emeklilikte her vatandaşın gözden kaçırdığı o detaylar.
Erken Emeklilik İçin Kilit Formül SGK Borçlanmaları!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik tarihinin öne çekilmesine dair çoğu değişik programlamayı döneme soktu. Bir süredir yapılan bu yöntemler yardımıyla sigortalıların emeklilik tarihini öne çekmeleri sağlanıyor. Bu tarihlerin öne çekilmesi amacıyla aranan esas koşul ise belirli nedenlere bağlı olarak bireylerin eksik prime sahip olması.
Mesela kadınlarda doğum borçlanması ve erkeklerde askerlik borçlanması bu programlar kapsamında en sık müracat edilen yöntemler arasında yer alıyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, bedava izin borçlanması, lokavt ve grevde geride bıraktığımız sürelerin borçlanması, staj devresi borçlanması vb. çoğu program bu kapsamda sayılmıştır.
Emeklilik tarihinin öne çekilmesi amacıyla SGK borçlanma tekniklerini kullanarak 6 seneye kadar erken emeklilik elde edilebiliyor. Fakat bu yalnızca çocuk sahibi olan bayan sigortalılar amacıyla geçerli. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar her bir çocuk amacıyla 2 sene Aralıklarla olmak üzere 6 sene borçlanma yaparak emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanıyor.
Borçlanma teknikinde öne çıkan bir başka teknik ise askerlik ve vatan dışı borçlanmaları oldu. Bu tekniklerde ise erkek sigortalı çalışanların askerde geçirdikleri süreler amacıyla güncel prim borçlanma tutarına göre yapılacak hesaplamalarla eksik primini bitirmesi sağlanacak. Yurt dışı borçlanmasında ise sigortalının yurt dışındaki süreleri amacıyla borçlanma yoluna gitmesi sağlanıyor.