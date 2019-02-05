Enflasyonda gıda terörü! Enflasyonun sebebi şişirilen gıda fiyatları!

Geçen yılın ocak ayında yüzde 1.58 olan işlenmemiş gıdadaki fiyat artışı, bu yılın aynı ayında yüzde 12.33 oldu. İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 27'den 40.5'e çıktı. Taze meyve ve sebzedeki aylık artış yüzde 29.7 oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17.37 ile kadın hırkası, 15.42 ile kadın kazağı, 14.76 ile elbise, 13.77 ile anorak tip çocuk kabanı, 12.95 ile erkek kazağı izledi.