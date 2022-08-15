En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı
Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına alabilmek isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer alabilmektedir. Bu kapsamda SGK doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, alakalı şartların sağlanmasının yanı sıra birtakım gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba dair ayrıntılar
15.08.2022 12:13 - Son Güncelleme: 15.08.2022 12:13
Askerlik vazifesini tamamlamış olan milyonlarca ülke vatandaşını yakından ilgilendiren emeklilik kararı, SGK doğrultusundan açıklandı.
SGK Askerlik Borçlanması Nedir?
SGK, emeklilik hakkının tariflenebilmesi amacıyla yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesi şartlarını belirlemiştir.
SGK primleri ise birey askerde bulunduğu ve faal olarak bir sigortalı kurumda çalışmıyor bulunduğu amacıyla yatırılamamaktadır.