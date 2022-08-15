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Haberler Ekonomi En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına alabilmek isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer alabilmektedir. Bu kapsamda SGK doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, alakalı şartların sağlanmasının yanı sıra birtakım gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba dair ayrıntılar

takvim.com.tr
15.08.2022 12:13 - Son Güncelleme: 15.08.2022 12:13
En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

Askerlik vazifesini tamamlamış olan milyonlarca ülke vatandaşını yakından ilgilendiren emeklilik kararı, SGK doğrultusundan açıklandı.

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En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

SGK Askerlik Borçlanması Nedir?

SGK, emeklilik hakkının tariflenebilmesi amacıyla yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesi şartlarını belirlemiştir.

En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

Bu üç koşulu aniden yerine getiren bütün vatandaşlar, emekli olmaya ve emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar.

En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

Erkeklerin askerlik zamanlarında sadece sağlık primleri yatırılmaktadır.

En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz! SGK yöntemi açıkladı

SGK primleri ise birey askerde bulunduğu ve faal olarak bir sigortalı kurumda çalışmıyor bulunduğu amacıyla yatırılamamaktadır.

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