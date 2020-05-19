En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu
2019 yılının ve 2020 yılının ilk çeyreklerinde Türkiye'de satılan konutlara ilişkin istatistikler belli oldu. Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl 1 milyon 898 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 35 bin 199 metrekareye ulaştı.
19.05.2020 09:46
- Son Güncelleme: 19.05.2020 09:46
Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk çeyreğinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Konya olurken, Konya ilini sırası ile Manisa, İstanbul, Antalya, Edirne, Sakarya, Denizli, Muğla, Aksaray ve Bursa izledi.
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