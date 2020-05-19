RAMAZAN İMSAKİYE
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En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

2019 yılının ve 2020 yılının ilk çeyreklerinde Türkiye'de satılan konutlara ilişkin istatistikler belli oldu. Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl 1 milyon 898 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 35 bin 199 metrekareye ulaştı.

19.05.2020 09:46 - Son Güncelleme: 19.05.2020 09:46
En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2019 yılı 1. çeyreğinde 1 milyon 898 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2020 yılı aynı döneminde 3 milyon 035 bin 199 metrekare ulaştı.

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En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

Konut satışı özelinde baktığımızda ise TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; adet bazında, 2020 1. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde, toplam 10 bin 948 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.8'lik bir artış sağlandı.

En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen iller özelinde alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2020 yılı ilk çeyreğinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Konya olurken, Konya ilini sırası ile Manisa, İstanbul, Antalya, Edirne, Sakarya, Denizli, Muğla, Aksaray ve Bursa izledi.

En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

2020'nin ilk 3 ayında yabancıya satış
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 3.035.199
Toplam kişi sayısı: 13.581

En çok hangi ülke Türkiye'den konut aldı? Sıralama belli oldu

Ülke: ABD
Toplam hisseye isabet eden yüzölçümü (M2): 101.794
Toplam kişi sayısı: 140

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