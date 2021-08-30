En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Kamuya memur personel alımları son sürat devam ediyor. Ağustos ayı başından beri devam eden kamu personeli alımı ilanlarına göre 4.510 kişilik boş kadro ile kamuya memur alımı yapılıyor. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!