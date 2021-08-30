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Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu 4.509 memur alımı, personel alımı ve sözleşmeli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!

30.08.2021 08:45 - Son Güncelleme: 30.08.2021 08:45
En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Kamuya memur personel alımları son sürat devam ediyor. Ağustos ayı başından beri devam eden kamu personeli alımı ilanlarına göre 4.510 kişilik boş kadro ile kamuya memur alımı yapılıyor. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

HANGİ KURUM VE BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?

2021 Ağustos ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 4.509 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar!

En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sürekli İşçi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Akademik Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Sözleşmeli Personel Alacak

En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Savunma Başkanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak

En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler...

İstanbul Teknik Üniversitesi 57 Araştırma Görevlisi Alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 14 Vhki, 6 Otopsi Teknikeri, 2 Biyolog, 1 Aşçı Alacak

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