En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

Emekliler Ocak ayı maaşlarının ardından gözlerini 2. zamma dikti. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netlik kazanacak. Öte yandan yüzde 27 ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Böylelikle normal düşük emekli maaşı 8.035 TL'ye kadar yükselecek. Peki, emekliye ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? İşte detaylar...