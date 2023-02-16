Vav TV İzle
Haberler Ekonomi En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

Emekliler Ocak ayında %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Öte yandan memur ve emeklisine ek gösterge zammı yansıtıldı. Temmuz zammı için ise ilk veri TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranıyla beraber fark %6'ya ulaştı. Öte yandan emekli ve memurlar için %27 oranında ek zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

takvim.com.tr
16.02.2023 10:55 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:56
SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

Emekliler Ocak ayı maaşlarının ardından gözlerini 2. zamma dikti. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netlik kazanacak. Öte yandan yüzde 27 ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Böylelikle normal düşük emekli maaşı 8.035 TL'ye kadar yükselecek. Peki, emekliye ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

%27 EK ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik zammın normal emekli maaşına da yapılması beklendiği iddia edildi. En düşük emekli maaşı ile normal emekli maaşına yapılan zam farkı yüzde 26 - yüzde 27 oranında. Bu doğrultuda yüzde 27 zam yapılması talep edildiği ileri sürülüyor.

SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

Eğer yüzde 27'lik zam yapılırsa normal düşük emekli maaşı 6.327 TL'den 8.035 TL'ye kadar yükseleceği söyleniyor.

Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar gelirse haberimizde yer alacaktır...

SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarına % 30 oranında zam aldı. Gözler Temmuz maaş zammına çevrildi.

SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.

SON DAKİKA