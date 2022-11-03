Emekliye zamda enflasyon farkı! 4 aylık hesaplama belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak zammı

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. TÜİK eylül ayı enflasyon oranını ise yüzde 3,08 olarak açıkladı. Böylece temmuz-eylül aylarında emekliye 7,06 oranında zam farkı oluşmuş oldu.