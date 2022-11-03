Emekliye zamda enflasyon farkı! 4 aylık hesaplama belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak zammı
Son dakika SSK ve Bağ-Kur emekli zam haberleri | SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözünü yeni zam haberlerine çevirdi. TÜİK tarafından temmuz-eylül arası enflasyon oranı yüzde 7,06 olarak açıklanmıştı. Bu oranların ardından TÜİK bugün de ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından emekliye yapılacak zam oranında 4 aylık hesaplama netleşti. Peki emeklinin 4 aylık zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emekli maaşları zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr detayları kalem kalem hesapladı...
03.11.2022 10:01 - Son Güncelleme: 03.11.2022 10:10
Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 4 ay geçti.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK ekim ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyon oranı yüzde 3,54 olarak hesaplandı.
4 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,85 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,85 oranında zam oluştu.