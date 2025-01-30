EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı

Emeklilere dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonu yenileniyor. Artan maaşlarla promosyonların güncellenmesi için düğmeye basıldı. Pek çok emekli de "Neler değişecek?" diye sormaya başladı. İşte promosyonda yeni dönemin ipuçları...

HALEN BANKALAR NE VERİYOR?

Bankalar üç yıllık taahhüt verenlere dört farklı maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödüyor. Mevcut kampanyalara göre; aylığı '10 bin liranın altı' olanlar 5 bin-14 bin lira, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlar 8 bin-17 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlar 10 bin-19 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlar 12 bin-21 bin lira arası promosyon alabiliyor.

Kampanyalarla ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Emekli yakınını getirme, kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla tutarı artıran bankalar da var. Bir banka 21 bin, dört banka 20 bin liraya varan ödeme yapıyor.

MAAŞ ZAMMI NASIL YANSIDI?

Ocak zammıyla pek çok emekliye, dul ve yetime promosyonunu yükseltme yolu açıldı. Zammın yansıtılmasıyla bir üst maaş dilimin promosyonundan yararlanma imkanı doğan, yani aylık gelirde 10 bin, 15 bin ve 20 bin lira sınırını aşanların güncelleme ile ödemesini artırması mümkün oldu.