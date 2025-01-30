EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı

Emeklilere dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonu yenileniyor. Artan maaşlarla promosyonların güncellenmesi için düğmeye basıldı. Pek çok emekli de "Neler değişecek?" diye sormaya başladı. İşte promosyonda yeni dönemin ipuçları...
HALEN BANKALAR NE VERİYOR?
Bankalar üç yıllık taahhüt verenlere dört farklı maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödüyor. Mevcut kampanyalara göre; aylığı '10 bin liranın altı' olanlar 5 bin-14 bin lira, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlar 8 bin-17 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlar 10 bin-19 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlar 12 bin-21 bin lira arası promosyon alabiliyor.
Kampanyalarla ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Emekli yakınını getirme, kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla tutarı artıran bankalar da var. Bir banka 21 bin, dört banka 20 bin liraya varan ödeme yapıyor.
MAAŞ ZAMMI NASIL YANSIDI?
Ocak zammıyla pek çok emekliye, dul ve yetime promosyonunu yükseltme yolu açıldı. Zammın yansıtılmasıyla bir üst maaş dilimin promosyonundan yararlanma imkanı doğan, yani aylık gelirde 10 bin, 15 bin ve 20 bin lira sınırını aşanların güncelleme ile ödemesini artırması mümkün oldu.
Örneğin; Aralık'ta kök aylığı 19 bin lira olan bir emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Ocak zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçti. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Mevcut kampanyalara göre bir önceki maaş diliminde 10-19 bin lira arasında ödeme alınabilirken, şimdi yararlanılabilecek promosyon tutarı 12 bin-21 bin lira aralığına çıktı.
PROMOSYONDA NELER DEĞİŞECEK?
Artan maaşlarla birlikte bankaların promosyon tutarlarının güncellenmesi gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla Şubat ayında yeni bir protokol imzalaması bekleniyor.
Bu protokolle taban promosyon tutarları artacak. Maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira olan taban tutarlar değişecek. Bankalar emeklilere, dul ve yetimlere belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyen bankalar kampanyalarla belirlenen tutarları da aşabilecek. Sonuç olarak emeklilere daha yüksek promosyon imkanı olacak.
GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK? İADE NASIL HESAPLANACAK?
Promosyonların artmasıyla taahhütleri sürenler güncelleme yapabilecek. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeye gitmeyi şart koşuyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanacak.
Bunun için daha önce alınmış promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Başka bankaya geçilecekse hesaplanan bu tutar iade alınacak. Aynı bankada devam edilecekse bu tutar düşülerek yeni promosyon yatırılacak.
GÜNCELLEME YAPTIKTAN PROMOSYON DAHA DA YÜKSELİRSE FIRSATI KAÇIRIR MIYIM?
Hayır. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyen, sonra daha yüksek ödeme imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilecek.
MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
■ 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-14.000 TL promosyon
■ 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-17.000 TL promosyon
■ 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-19.000 TL promosyon
■ 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-21.000 TL promosyon