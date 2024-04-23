10.000 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur'a 13.079 TL yatacak! Emekliye yeni hesap geldi! Sosyal yardımlara, kamu işçilerine temmuz maaş tablosu! %25'lik zam farkı...

Temmuz ayıyla birlikte milyonlar için gelir artışı kapıda! Emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesimi kapsayacak olan ödemelerde zam hesabı birçok vatandaşı sevindirdi. Yaklaşan artışın detayları da belli olmaya başladı. Emeklilerin yanı sıra, memurların maaşlarında da artış bekleniyor. Kamu çalışanlarının alacağı zamlar, ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? Temmuzda sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle kök aylıkları 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25 artırılan SSK ve Bağ-Kur'luları, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam bekliyor.
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 olarak gerçekleşti. Geriye 3 veri kalırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık TÜFE'nin yani emeklilerin zam oranının yüzde 25.48 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koydu.