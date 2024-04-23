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10.000 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur'a 13.079 TL yatacak! Emekliye yeni hesap geldi! Sosyal yardımlara, kamu işçilerine temmuz maaş tablosu! %25'lik zam farkı...

Temmuz ayı, milyonlar için zam ayı olacak! Memurlar, kamuda çalışan işçiler ve emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlar, beklenen müjdeli haberler arasında yer alıyor. Memur maaş katsayısındaki artışın ayrıca sosyal destek ödemelerine de yansıması bekleniyor. Ancak artışlarda enflasyon oranının belirleyici olacağı belirtilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, kim ne bekliyor? İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 08:21 Güncelleme 24 Nisan 2024, 21:02
10.000 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur’a 13.079 TL yatacak! Emekliye yeni hesap geldi! Sosyal yardımlara, kamu işçilerine temmuz maaş tablosu! %25’lik zam farkı... 1

Temmuz ayıyla birlikte milyonlar için gelir artışı kapıda! Emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesimi kapsayacak olan ödemelerde zam hesabı birçok vatandaşı sevindirdi. Yaklaşan artışın detayları da belli olmaya başladı. Emeklilerin yanı sıra, memurların maaşlarında da artış bekleniyor. Kamu çalışanlarının alacağı zamlar, ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? Temmuzda sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

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10.000 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur’a 13.079 TL yatacak! Emekliye yeni hesap geldi! Sosyal yardımlara, kamu işçilerine temmuz maaş tablosu! %25’lik zam farkı... 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle kök aylıkları 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25 artırılan SSK ve Bağ-Kur'luları, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam bekliyor.

10.000 TL alan SGK-SSK, Bağ-Kur’a 13.079 TL yatacak! Emekliye yeni hesap geldi! Sosyal yardımlara, kamu işçilerine temmuz maaş tablosu! %25’lik zam farkı... 3

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 olarak gerçekleşti. Geriye 3 veri kalırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık TÜFE'nin yani emeklilerin zam oranının yüzde 25.48 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

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