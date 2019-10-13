Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem...

Milyonlarca enekli maaşlarına yapılacak olan ek zamlara kilitlenmiş durumda. En son Temmuz ayında SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen zam oranlarını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtmişti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması anlamında kullanılıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi ve detayları

13.10.2019 13:30 - Son Güncelleme: 13.10.2019 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





