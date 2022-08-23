Emekliye net 9.350 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'linin 11 haneli TC kimlik numarasına banka üzerinden faizsiz para yatacak! PTTBank, Halkbank, Ziraat, TEB...

Emekli milyonlarca vatandaş nakit ihtiyaçları için bankadan kredi çekmek istiyor ve bunun için faiz oranları bütçeye uygun seçeneklere göz atıyor. Emekliye 5,10,15 bin TL kredi müjdesi bankalardan geldi ve kimliğinizle başvurmanız yeterli oluyor. Kolay geri ödeme seçenekleri ile bütçenizi zorlamadan nakit ihtiyacınızı bu miktar ile karşılayabiliyorsunuz. Peki, emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Emekliye özel ihtiyaç kredisi veren bankalar ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...