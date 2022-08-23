Emekliye net 9.350 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'linin 11 haneli TC kimlik numarasına banka üzerinden faizsiz para yatacak! PTTBank, Halkbank, Ziraat, TEB...
Bankaların emeklilere sunduğu avantajlar son dönemde milyonlar tarafından mercek altına alınıyor. Promosyon fırsatıyla büyük kazanımlar elde eden emeklilere bankalar cazip kredi teklifleri de sunuyor. Özellikle faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Emeklilerin acil ihtiyaçları için faizsiz kredi veren bankalar, genellikle 5,10,15 bin TL'ye kadar emeklilerin maaş hesaplarını kendilerine transfer etmesini sağlamak için kredi vermektedir. Bunun dışında yüksek tutarlarda emekliler için faizsiz kredi veren bankalar bulunmamaktadır. İşte banka banka emekli kredi kampanyaları!
Emekli milyonlarca vatandaş nakit ihtiyaçları için bankadan kredi çekmek istiyor ve bunun için faiz oranları bütçeye uygun seçeneklere göz atıyor. Emekliye 5,10,15 bin TL kredi müjdesi bankalardan geldi ve kimliğinizle başvurmanız yeterli oluyor. Kolay geri ödeme seçenekleri ile bütçenizi zorlamadan nakit ihtiyacınızı bu miktar ile karşılayabiliyorsunuz. Peki, emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Emekliye özel ihtiyaç kredisi veren bankalar ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
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GARANTİ EMEKLİ KREDİSİ
10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için;
Faiz oranı: %2,64
Yıllık toplam maliyet %49,2483'tür.
Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı: 215,00 TL'dir.
*Maksimum faiz oranı %3,60'tır 10.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade 3,60% faiz oranı için yıllık maksimum maliyet oranı 70,3967%'dir.
Kredi Başvuru Süreci
Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, 444 0 335 Anında Kredi Hattı ya da şubelerimizden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Kredi sürecinde müşteriler şubeye yönlendirilebilir. Başvuru sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı talep edilebilir. Krediden yararlanma koşulu müşterinin risklilik durumuna göre değişebilir.
İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım anında değişebilir.
Sigorta primi; kredi tutarı, vadesi ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. Kredi kullandırım ekranları ön izlemedir, süreçler farklılık gösterebilir. Müşterilerin Şubeye yönlendirildiği durumlar olabilir.
Bankamızın faiz, ücretler, vadeyi ve kredi süreçlerini değiştirme hakkı saklıdır. Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı örnektir, bağlayıcılık içermemektedir.
Müşteri, kredi borcu tamamen kapanana kadar maaşını başka banka veya finans kurumuna aktarılmasını talep edemez.