Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak
Emeklilerin gözü ek göstergeden gelecek müjdeli habere döndü. 2019'un başında Meclis'e sunulması ve seçimlerden önce Meclis'ten geçirilmesi beklenen ek gösterge düzenlemesinden gelecek müjdeli haber bekleniyor. Ek gösterge tasarısı yasalaşırsa memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 liraya varan yükselme yaşayacak. İkramiyelerin de ne az 20 bin lira artması bekleniyor. Peki bu düzenlemeden hangi emekli nasıl yararlanacak? İşte detaylar...
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.