Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

Emeklilerin gözü ek göstergeden gelecek müjdeli habere döndü. 2019'un başında Meclis'e sunulması ve seçimlerden önce Meclis'ten geçirilmesi beklenen ek gösterge düzenlemesinden gelecek müjdeli haber bekleniyor. Ek gösterge tasarısı yasalaşırsa memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 liraya varan yükselme yaşayacak. İkramiyelerin de ne az 20 bin lira artması bekleniyor. Peki bu düzenlemeden hangi emekli nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

23 Kasım 2018 Cuma, 10:26:42 Güncelleme: 10:28:40
Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.

Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

2200'DEN 3600'E ÇIKARILACAK
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memurla daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor.

Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

Ek göstergelerin 2 bin 200'den 3 bine ve 3 bin 600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

İKRAMİYE DE ARTACAK
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak.

Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

Ek göstergenin 2 bin 200'den 3 bin 600'e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

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