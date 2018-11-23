Emekliye ek gösterge zammı! Maaşlar 630 TL artacak

2200'DEN 3600'E ÇIKARILACAK

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memurla daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor.