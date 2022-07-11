Emekliye, çalışana, kamu işçisine ayda 450 TL ödemeyle 50, 100 bin TL! 0.99 faizli BAYRAM kredisi İNDİRİMİ! 90 gün ödeme yok! İş Bankası, Denizbank, TEB, Garanti...

Kurban Bayramı'yla birlikte bankalar, bayrama özel kredilerini paylaşmaya başladı. Kredi çekmek isteyenler ise en düşük faizli krediyi arıyor. 3 ay ertelemeli bayram kredisi, birçok bankanın bayram kampanyaları içerisinde bulunan bir seçenektir. Bu kredi sayesinde aldığınız ücreti ve faizini ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz. Bankalar bayrama özel faizleri düşürdü, limitler yükseldi. Bu kapsamda 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün. Peki hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!