Emekliye 9.000 TL’ye yakın ödeme! Başvur yarın ATM’den al! Maaşlara 3 yılda 1 eklenecek! Kesenin ağzı açıldı yarış kızıştı! TEB, Ziraat, Vakıfbank, Fiba...

Emekliler için promosyon fırsatları devam ediyor. Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan olanlar hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırıyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Henüz promosyon almamış olanlar ise banka banka internet sitelerini ziyaret ederek teklifleri inceleniyor. Online şubeden ya da internet sitesinden tercihinizi yapmanız durumunda paranızı ATM'den derhal alabiliyorsunuz. İşte Ağustos ayı promosyon ödeme miktarı...