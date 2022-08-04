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Haberler Ekonomi Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C'li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C'li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Emekli vatandaşlar zaman zaman kredi çekmeye ihtiyaç duyabiliyor. Bazı bankalar ise emeklilere avantajlı kredi kampanyası sunuyor. Düşük faizli emekli kredi paketlerinde 36 ya da 60 aya varan vade imkanları bulunuyor. Verilen kredi miktarı ise 5-10-20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Emekliler eğer o bankanın müşterisiyse bankaya gitmesine gerek kalmadan, mobil veya internet şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte; emekliye özel düşük faizli veya faizsiz kredi kampanyaları!

takvim.com.tr
04.08.2022 12:12 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:12
Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliler bankaların yolunu tutuyor. Bankaların verdiği kredi faiz oranları emekliler söz konusu olunca değişiklik gösteriyor. Birçok emekliye normalden daha düşük faizle kredi verilebiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da bu kredi kampanyalarını düzenliyor. 12-24-26-60 ay vadeyle kredinizin geri ödemesini yapabiliyorsunuz. İşte, emeklilere özel kredi veren bankalar!

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Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den emekli müşterilerimize özel kredi fırsatı. 36 aya varan vade seçenekleriyle dilerseniz masrafsız, dilerseniz düşük faizli kredi alternatiflerini kullanarak, bütçenizi zorlamadan kredinizi geri ödeyebilirsiniz.

Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Üstelik taksitlerinizi ayda bir ya da 3 ayda bir rahat rahat ödeyebilirsiniz.

Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

MAAŞINI ZİRAAT'TEN ALAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİLER ZİRAAT'TE!

Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.

Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dur.

Sıfır konut kredisi ürününe ilişkin faiz oranı ve ödeme bilgilerine hesaplama aracı alanından ulaşılabilmektedir.

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