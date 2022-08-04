Emekliye 8.445 TL ödeme 5 dakika içinde yatıyor! Duyan bankamatik ATM yolunu tuttu! SSK, Bağkur, 4C’li, TC numarası 2-6-8 olan kişiler...

Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliler bankaların yolunu tutuyor. Bankaların verdiği kredi faiz oranları emekliler söz konusu olunca değişiklik gösteriyor. Birçok emekliye normalden daha düşük faizle kredi verilebiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da bu kredi kampanyalarını düzenliyor. 12-24-26-60 ay vadeyle kredinizin geri ödemesini yapabiliyorsunuz. İşte, emeklilere özel kredi veren bankalar!