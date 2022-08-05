Emekliye 8.000 TL ödeme! ATM kartınıza maksimum 5 dakikada yatacak! Aylık net geliri 3.500 TL ve üzeri olan SSK, Bağkur, 4C'lilere 40 yılda 1 gelir dedirten fırsat!
Bankaların emeklilere maaşını kendisinden alması taahütüyle sunduğu promosyonda yeni avantajlar duyuruluyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 750- 1.000 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 7 BİN 750 liraya kadar çıkıyor. Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor!
Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte bazı kampanyalar:
* AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.