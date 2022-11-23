Emekliye %73 ZAM EŞİĞİ! 2000 öncesi 5.533 TL, 2000 sonrası 3 bin 430 TL maaş + 10 Puan Refah Payı! Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!
Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Milyonlarca memur ve emeklinin tüm dikkati yeni zamlı maaşlara kesildi. Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın 2. yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur ve emekliklerine de yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı verilecek. Buna göre taban maaş memurlarda en az 10.849 TL, emeklilerde 5 bin 533 TL olacağı öngörülüyor. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? Emekli ve memurlara refah payı artışı verilecek mi? İşte tüm merak edilenler!
Ocak zammına sayılı günler, haftalar kaldı. Emekliler merakla 2023 maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Zamlara ilişkin çeşitli ipuçları gelmeye devam ediyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. İşte Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.
FORMÜL 1: İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.