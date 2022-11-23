Emekliye %73 ZAM EŞİĞİ! 2000 öncesi 5.533 TL, 2000 sonrası 3 bin 430 TL maaş + 10 Puan Refah Payı! Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!

Ocak zammına sayılı günler, haftalar kaldı. Emekliler merakla 2023 maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Zamlara ilişkin çeşitli ipuçları gelmeye devam ediyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. İşte Ocak 2023 ESKİ - YENİ zamlı emekli maaş tablosu!