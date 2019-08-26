Milyonlara müjde! Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans! İşte başvuru şartları
Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kredi ve avans sistemi açıklandı. Şu dakika itibari ile ise birçok SSK ve Bağ-Kur emeklisi kredi ve avans çekmenin şartlarını araştırıyor. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?
Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...
EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
6 BİN 62 TL AVANS
Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
ALTI AYLIK ENFLASYON SSK
SSK ve Bağkur emeklileri ise memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisini kapsamıyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.
SSK VE BAĞKURLU'YA...
İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01'e çıkacak. Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 5 memura yüzde 6 zam yapıldı.