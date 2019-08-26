Milyonlara müjde! Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans! İşte başvuru şartları

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kredi ve avans sistemi açıklandı. Şu dakika itibari ile ise birçok SSK ve Bağ-Kur emeklisi kredi ve avans çekmenin şartlarını araştırıyor. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

26.08.2019 09:52 - Son Güncelleme: 26.08.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





