Emekliye 5.533 TL, Memura 10.849 TL maaş! %68.02 zam + 6 aylık enflasyon + 10 puan ilave! Ocak 2023 MEVCUT - YENİ zamlı maaş TABLOSU!
Emekli ve memurların Ocak zammı için neredeyse sayılı haftalar kaldı. Yeni veriler gelmeye devam ederken zamlı maaş hesapları değişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin yeni maaş oranları berlilendi. Buna göre emekliye yüzde 18.06, memura ve emeklisine yüzde 19.16 zam ufukta göründü. Bunların yanı sıra ek iyileştirme de gündemde. İşte yeni verilere göre emekli memur 2023 zamlı maaş tablosu!
20.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 20.11.2022 10:42
Memur ve emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zamda bu yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık verisi belli oldu. Bununla birlikte geriye sadece 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ise yeni ipucu geldi. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı. Peki, bu orana göre en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...