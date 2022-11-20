Emekliye 5.533 TL, Memura 10.849 TL maaş! %68.02 zam + 6 aylık enflasyon + 10 puan ilave! Ocak 2023 MEVCUT - YENİ zamlı maaş TABLOSU!

Memur ve emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zamda bu yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık verisi belli oldu. Bununla birlikte geriye sadece 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ise yeni ipucu geldi. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı. Peki, bu orana göre en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...