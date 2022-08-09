Emekliye 5.285 TL, memura 10.350 TL maaş! Ocakta %60.4 ZAM kesinleşiyor! Ocak 2023 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur maaş zammı TABLOSU!
Emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Merkez Bankası son olarak yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı. Peki emekli 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emeklinin Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte emekli memur 2023 Ocak zammı ile ilgili detaylar ve maaş tablosu!
Emeklilerin Ocak zammı için meraklı bekleyişe geçti. Milyonlarca emekli yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü ocak zammına çevirdi. Buradan gelecek müjdeli bir haberi duymak isteyen emekliler Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece geriye sadece 5 aylık veri kaldı. Bu gelişmelerle birlikte "Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı belli oldu mu? Memur zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" soruları ardı ardına gelmeye başladı. Uzmanlar tarafından ilk ipuçları gelmeye başladı. İşte emekli memur zammı için kritik rakamlar...
OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!
Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar.