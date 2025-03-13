EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar, yeni emeklilere de sunuluyor. Bu yıl emekli olanlar hem Ocak ve Temmuz zamlarından hem de banka promosyonu imkanından yararlanıyor. İkramiye için ise emeklilik tarihi önem taşıyor.

MAAŞLARA ÇİFTE ZAM Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 zamla başladı. 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış taban aylığa da uygulandı. En düşük maaş ödemesi ek ödeme dahil 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekliler bir artışı da Temmuz ayında görecek.

2025'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanacak. Ayrıca taban aylık ödemesi de yeniden gözden geçirilecek.

Yapılan bu artışlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapanları hesaplanan aylığı, yüzde 15.75 oranındaki Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler, Temmuz zammından da yararlanacak. Bu yılın ikinci yarısında başvuranların emekli aylığı da hem Ocak hem Temmuz zamları eklenerek hesaplanacak.