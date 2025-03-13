EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar, yeni emeklilere de sunuluyor. Bu yıl emekli olanlar hem Ocak ve Temmuz zamlarından hem de banka promosyonu imkanından yararlanıyor. İkramiye için ise emeklilik tarihi önem taşıyor.
MAAŞLARA ÇİFTE ZAM
Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 zamla başladı. 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış taban aylığa da uygulandı. En düşük maaş ödemesi ek ödeme dahil 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekliler bir artışı da Temmuz ayında görecek.
2025'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanacak. Ayrıca taban aylık ödemesi de yeniden gözden geçirilecek.
Yapılan bu artışlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapanları hesaplanan aylığı, yüzde 15.75 oranındaki Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler, Temmuz zammından da yararlanacak. Bu yılın ikinci yarısında başvuranların emekli aylığı da hem Ocak hem Temmuz zamları eklenerek hesaplanacak.
Bu yılın ilk ya da ikinci yarısında emekli olmak, maaş hesabı açısından bir fark getirmiyor. Ocak'ta başvurana da Aralık'ta başvurana da aynı güncelleme katsayıları aynı zam oranları uygulanıyor. Tek fark yıl içinde alınacak maaş sayısında oluyor.
Taban aylık düzenlemesi de yeni emeklilere uygulanacak. Bu yıl emeklilik için başvuranlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 14 bin 469 lira yatırılacak.
Eğer Temmuz ayında bu tutar artırılırsa, bu da yeni emeklilere yansıyacak. Zam oranları yansıtılarak bağlanan aylık eğer yeni taban tutarın altında kalırsa, yeni taban tutar yeni emekliye ödenecek.
ÖNCE MAAŞ, ARDINDAN PROMOSYON
Emekli aylığı bağlananlara banka promosyonu yolu da açılıyor. Aylık başvurusu yapılırken banka da seçiliyor. Ardından promosyon başvurusu yapılıyor.
Aylık bağlandıktan sonra da promosyon hesaba yatırılıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler 10 bin-14 bin 999 lira arasını kapsayan maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor.
Bu da en az 8 bin lira, kampanyalara göre de 23 bin lira. Emekli aylığı 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanların 10 bin-25 bin, 20 bin lira üzeri olanların da 12 bin-27 bin lira aralığında promosyon imkanı bulunuyor. Promosyonda aylık bağlandıktan sonra daha yüksek tutarlar çıkarsa, bunlar da değerlendirilebiliyor.
ÇİFT İKRAMİYE FORMÜLÜ
Emekli olanlar, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın bulunduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı hem Mart hem Nisan ayına denk geldiği için, Nisan ayında aylık bağlananlar da ilk ikramiyeyi alabilecek.
Yani Mart sonuna kadar başvuranlar 1 Nisan itibariyle emekli olacağı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı ise Haziran başına denk geliyor.
Bu ikramiyeyi de 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek. Yani Mart sonuna kadar başvuranlar çift ikramiye yani toplam 8 bin lira alırken, Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik dilekçesi verenler sadece 4 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ödemesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlara ise ikramiye ödemeleri önümüzdeki yıl başlayacak.