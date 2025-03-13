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EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu maaş zamları, promosyon ve ikramiyedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu üç alandaki gelişmeler yeni emeklilere de yansıyor. Burada emeklilik tarihi alınacak sadece maaş ve ikramiye sayısını etkiliyor...

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:42
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar, yeni emeklilere de sunuluyor. Bu yıl emekli olanlar hem Ocak ve Temmuz zamlarından hem de banka promosyonu imkanından yararlanıyor. İkramiye için ise emeklilik tarihi önem taşıyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

MAAŞLARA ÇİFTE ZAM

Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 zamla başladı. 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış taban aylığa da uygulandı. En düşük maaş ödemesi ek ödeme dahil 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekliler bir artışı da Temmuz ayında görecek.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

2025'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanacak. Ayrıca taban aylık ödemesi de yeniden gözden geçirilecek.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Yapılan bu artışlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapanları hesaplanan aylığı, yüzde 15.75 oranındaki Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler, Temmuz zammından da yararlanacak. Bu yılın ikinci yarısında başvuranların emekli aylığı da hem Ocak hem Temmuz zamları eklenerek hesaplanacak.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Bu yılın ilk ya da ikinci yarısında emekli olmak, maaş hesabı açısından bir fark getirmiyor. Ocak'ta başvurana da Aralık'ta başvurana da aynı güncelleme katsayıları aynı zam oranları uygulanıyor. Tek fark yıl içinde alınacak maaş sayısında oluyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Taban aylık düzenlemesi de yeni emeklilere uygulanacak. Bu yıl emeklilik için başvuranlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 14 bin 469 lira yatırılacak.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Eğer Temmuz ayında bu tutar artırılırsa, bu da yeni emeklilere yansıyacak. Zam oranları yansıtılarak bağlanan aylık eğer yeni taban tutarın altında kalırsa, yeni taban tutar yeni emekliye ödenecek.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

ÖNCE MAAŞ, ARDINDAN PROMOSYON

Emekli aylığı bağlananlara banka promosyonu yolu da açılıyor. Aylık başvurusu yapılırken banka da seçiliyor. Ardından promosyon başvurusu yapılıyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Aylık bağlandıktan sonra da promosyon hesaba yatırılıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler 10 bin-14 bin 999 lira arasını kapsayan maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Bu da en az 8 bin lira, kampanyalara göre de 23 bin lira. Emekli aylığı 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanların 10 bin-25 bin, 20 bin lira üzeri olanların da 12 bin-27 bin lira aralığında promosyon imkanı bulunuyor. Promosyonda aylık bağlandıktan sonra daha yüksek tutarlar çıkarsa, bunlar da değerlendirilebiliyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

ÇİFT İKRAMİYE FORMÜLÜ

Emekli olanlar, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın bulunduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı hem Mart hem Nisan ayına denk geldiği için, Nisan ayında aylık bağlananlar da ilk ikramiyeyi alabilecek.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Yani Mart sonuna kadar başvuranlar 1 Nisan itibariyle emekli olacağı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı ise Haziran başına denk geliyor.

EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ! Maaşlara zam, promosyon, bayram ikramiyesi!

Bu ikramiyeyi de 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek. Yani Mart sonuna kadar başvuranlar çift ikramiye yani toplam 8 bin lira alırken, Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik dilekçesi verenler sadece 4 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ödemesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlara ise ikramiye ödemeleri önümüzdeki yıl başlayacak.