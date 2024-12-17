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EMEKLİYE 2'Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

2024 yılının ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına büyük bir zammı müjdeliyor. Temmuz-Kasım dönemi verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memur emeklilerine ise yüzde 10.40 zam yapılacak. Ocak ayında yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşları 14.000-15.000 TL seviyelerine çıkacak. Ayrıca yeni refah payı düzenlemeleriyle maaşlarda ek artışlar bekleniyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 06:59
EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Emekliler için ek ödemelerde de artış öngörülürken refah payı düzenlemeleri ile birlikte maaşlarda ek iyileştirmeler yapılması planlanıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak nihai karar ile birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek büyük bir maaş artışı dönemi başlayacak.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Enflasyon Zammı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri İçin Tahminler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon oranı yüzde 14.57 oldu.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Aralık ayına dair tahminler ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 1.67 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: Yüzde 16.48
Memur ve memur emeklileri için zam oranı: Yüzde 12.24

Bu oranlarla birlikte emekliler ve memurların maaşlarında önemli artışlar yaşanacak.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

En Düşük Emekli Maaşı: 14.000-15.000 TL Beklentisi

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesine çıkarılmıştı.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Ocak ayında yapılacak düzenlemeyle bu tutarın 14.000-15.000 TL bandına yükseltilmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle kök aylığı belirtilen tutarın altında olan emekliler, yeni taban maaşa tamamlanacak.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Çifte Refah Payı Formülü Gündemde

Emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise refah payı düzenlemesi. Hükümet, emeklilere yönelik iki farklı seçenek üzerinde çalışıyor:

Memur emeklilerine refah payı verilmesi: Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine çekilecek.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Tüm emeklilere refah payı verilmesi: Zam oranı yüzde 20 seviyesine kadar yükseltilebilecek.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Son karar 3 Ocak'ta açıklanacak ve ardından düzenlemeler Meclis'e taşınarak hızla hayata geçirilecek.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Memur Maaşlarında Aile Yardımı ve Ek Ödemeler Artacak

Ocak zammıyla birlikte memur maaş katsayısında yaşanacak artış, memurların ek ödemelerine de yansıyacak. Halen 39.205 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 12.24 zam oranına göre 44.004 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Ek ödemelerdeki değişimler ise şu şekilde olacak:

Çalışmayan eş için aile yardımı: 2.063 TL → 2.315 TL
Çocuk (0-6 yaş) yardımı: 453,90 TL → 509,46 TL
Sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi: 641,81 TL → 720 TL

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Memur Emeklileri: Aylıklar ve İlave Ödemeler Yükseliyor

Memur emeklilerinin aylıklarının yanı sıra ek ödemeleri de yeni zam oranına göre artacak.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Yüzde 12.24 zam gerçekleşirse, en düşük memur emekli aylığı:

17.588 TL → 19.740 TL

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Emekli doktorlar içinse ilave ödemeler artış gösterecek:

Uzman olmayan emekli doktorlar: 18.155 TL → 20.378 TL
Uzman doktorlar: 23.602 TL → 26.491 TL

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Ek Ödemeler ve Taban Aylık

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Yüzde 16.48 oranında zam beklenirken, ek ödemeler de artacak. Ek ödeme oranı, kök aylığa göre yüzde 4 veya 5 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Ayrıca taban aylık ödemesinin de artırılması planlanıyor.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Bu artış hayata geçirilirse kök aylık ve ek ödemeler toplamı yeni taban maaş olan 14.000-15.000 TL seviyesine tamamlanacak.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Nihai Karar 3 Ocak'ta Açıklanacak

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranları ve refah payı düzenlemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek.

EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Açıklanan oranlar doğrultusunda emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Yeni düzenlemelerin hızla Meclis'te onaylanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.