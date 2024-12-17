EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Emekliler için ek ödemelerde de artış öngörülürken refah payı düzenlemeleri ile birlikte maaşlarda ek iyileştirmeler yapılması planlanıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak nihai karar ile birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek büyük bir maaş artışı dönemi başlayacak.
Enflasyon Zammı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri İçin Tahminler
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon oranı yüzde 14.57 oldu.
Aralık ayına dair tahminler ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 1.67 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: Yüzde 16.48
Memur ve memur emeklileri için zam oranı: Yüzde 12.24
Bu oranlarla birlikte emekliler ve memurların maaşlarında önemli artışlar yaşanacak.
En Düşük Emekli Maaşı: 14.000-15.000 TL Beklentisi
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesine çıkarılmıştı.
Ocak ayında yapılacak düzenlemeyle bu tutarın 14.000-15.000 TL bandına yükseltilmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle kök aylığı belirtilen tutarın altında olan emekliler, yeni taban maaşa tamamlanacak.
Çifte Refah Payı Formülü Gündemde
Emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise refah payı düzenlemesi. Hükümet, emeklilere yönelik iki farklı seçenek üzerinde çalışıyor:
Memur emeklilerine refah payı verilmesi: Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine çekilecek.
Tüm emeklilere refah payı verilmesi: Zam oranı yüzde 20 seviyesine kadar yükseltilebilecek.
Son karar 3 Ocak'ta açıklanacak ve ardından düzenlemeler Meclis'e taşınarak hızla hayata geçirilecek.
Memur Maaşlarında Aile Yardımı ve Ek Ödemeler Artacak
Ocak zammıyla birlikte memur maaş katsayısında yaşanacak artış, memurların ek ödemelerine de yansıyacak. Halen 39.205 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 12.24 zam oranına göre 44.004 TL seviyesine yükselecek.
Ek ödemelerdeki değişimler ise şu şekilde olacak:
Çalışmayan eş için aile yardımı: 2.063 TL → 2.315 TL
Çocuk (0-6 yaş) yardımı: 453,90 TL → 509,46 TL
Sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi: 641,81 TL → 720 TL
Memur Emeklileri: Aylıklar ve İlave Ödemeler Yükseliyor
Memur emeklilerinin aylıklarının yanı sıra ek ödemeleri de yeni zam oranına göre artacak.
Yüzde 12.24 zam gerçekleşirse, en düşük memur emekli aylığı:
17.588 TL → 19.740 TL
Emekli doktorlar içinse ilave ödemeler artış gösterecek:
Uzman olmayan emekli doktorlar: 18.155 TL → 20.378 TL
Uzman doktorlar: 23.602 TL → 26.491 TL
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Ek Ödemeler ve Taban Aylık
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Yüzde 16.48 oranında zam beklenirken, ek ödemeler de artacak. Ek ödeme oranı, kök aylığa göre yüzde 4 veya 5 olarak hesaplanıyor.
Ayrıca taban aylık ödemesinin de artırılması planlanıyor.
Bu artış hayata geçirilirse kök aylık ve ek ödemeler toplamı yeni taban maaş olan 14.000-15.000 TL seviyesine tamamlanacak.
Nihai Karar 3 Ocak'ta Açıklanacak
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranları ve refah payı düzenlemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek.
Açıklanan oranlar doğrultusunda emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Yeni düzenlemelerin hızla Meclis'te onaylanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.