EMEKLİYE 2’Lİ REFAH PAYI! Kök maaş zammı 15.000 TL mi olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaş bordrosu

Emekliler için ek ödemelerde de artış öngörülürken refah payı düzenlemeleri ile birlikte maaşlarda ek iyileştirmeler yapılması planlanıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak nihai karar ile birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek büyük bir maaş artışı dönemi başlayacak.

Enflasyon Zammı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri İçin Tahminler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon oranı yüzde 14.57 oldu.

Aralık ayına dair tahminler ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 1.67 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: Yüzde 16.48

Memur ve memur emeklileri için zam oranı: Yüzde 12.24 Bu oranlarla birlikte emekliler ve memurların maaşlarında önemli artışlar yaşanacak.

En Düşük Emekli Maaşı: 14.000-15.000 TL Beklentisi Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesine çıkarılmıştı.