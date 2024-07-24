EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar artarak devam ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolunu açarken, bankaların kampanyaları da hareketlendi.

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ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme alma fırsatı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.