Emekliye 2.379 lira | İşte zamlı emekli maaşında güncel tablo

3 AYA VARAN FARK

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanan verileri beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.