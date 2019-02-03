Emekliye 2.379 lira | İşte zamlı emekli maaşında güncel tablo
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri tamamlandı. Memur emeklileri de zamlardan kaynaklanan farklarını aldı. En az yatan fark 230 lira oldu. En düşük maaş 2.379 liraya çıktı. İşte emekli maaşında güncel tablo...
03.02.2019 02:06 - Son Güncelleme: 03.02.2019 08:00
Emekliler yüzde 10.73 zamla oluşan farklarını 25 Ocak Cuma günü hesabında gördü. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart döneminde olanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırıldı.
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