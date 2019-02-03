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Emekliye 2.379 lira | İşte zamlı emekli maaşında güncel tablo

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri tamamlandı. Memur emeklileri de zamlardan kaynaklanan farklarını aldı. En az yatan fark 230 lira oldu. En düşük maaş 2.379 liraya çıktı. İşte emekli maaşında güncel tablo...

03.02.2019 02:06 - Son Güncelleme: 03.02.2019 08:00
Emekliye 2.379 lira | İşte emeklinin zamlı maaş ödemeleri

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tamamlanırken, memur emeklilerine de farkları yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zam alırken memur emeklilerinin zammı yüzde 10.73 oldu.

Emekliye 2.379 lira | İşte emeklinin zamlı maaş ödemeleri

3 AYA VARAN FARK
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay maaşlar, zam oranının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanan verileri beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.

Emekliye 2.379 lira | İşte emeklinin zamlı maaş ödemeleri

Emekliler yüzde 10.73 zamla oluşan farklarını 25 Ocak Cuma günü hesabında gördü. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart döneminde olanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırıldı.

Emekliye 2.379 lira | İşte emeklinin zamlı maaş ödemeleri

Örneğin; maaşını aylık olarak almakta olan memur emeklinin aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa çıkmışsa, hesabına 230,59 lira zam farkı yatırılacak.

Emekliye 2.379 lira | İşte emeklinin zamlı maaş ödemeleri

İLK VERİ GELİYOR
Emekliler için yeni zam miktarını belirleyecek enflasyon verileri de açıklanmaya başlıyor.

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