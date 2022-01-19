Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri... Emekliler zamlı maaşlarını almaya başlarken, SGK tarafından 3 yenilik hayata geçti: Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında tüm detaylar!