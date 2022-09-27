Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Kredi faiz oranları güncellendi. Emekliye ayrı, memura ayrı ihtiyaç kredisi çekiyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 15, 18, 20, 30 bin TL kredi veriliyor. Ev dizecek olanlar, yeni evli çiftler, acil nakite ihtiyaç duyanlar hemen şubelere koşsun. Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında %1,55 faiz oranıyla 18 bin TL kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank ise 3 ay ödemesiz kredi veriyor. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. İşte detaylar...

27.09.2022 15:20 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:20
Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Paraya sıkışanların imdadına kamu bankaları yetişiyor. Kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle emekli, memur, asgari ücretli milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına yoğunlaştı. Kamu bankalarından kredi almak isteyenler 'Bana kredi çıkar mı, ne kadar çıkar? Geri ödemesi nasıl olacak? Kaç ay vadesi var?' gibi sorulara yanıt arıyor. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak 3 bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarını haberimizde derledik. Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Halkbank en az 5 bin TL olmak üzere emekliye ihtiyaç kredisi veriyor. 18 bin TL almak isteyenler 6 ay vadeli kredi alabiliyor.

Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

İşte ödeme tablosu ve faiz oranı;

Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Kredi Tutarı
18.000,00TL

Faiz Oranı
%1,55

Aylık Ödeme
3.206,69 TL

Geri Ödeme
19.240,14TL

Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Ayrıca Halkbak hızlı kredi kampanyası kapsamında da 10 bin TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

SON DAKİKA