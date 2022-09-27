Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank’tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok

Paraya sıkışanların imdadına kamu bankaları yetişiyor. Kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle emekli, memur, asgari ücretli milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına yoğunlaştı. Kamu bankalarından kredi almak isteyenler 'Bana kredi çıkar mı, ne kadar çıkar? Geri ödemesi nasıl olacak? Kaç ay vadesi var?' gibi sorulara yanıt arıyor. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak 3 bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarını haberimizde derledik. Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest!