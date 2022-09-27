Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest! 3 ay ödeme mödeme yok
Kredi faiz oranları güncellendi. Emekliye ayrı, memura ayrı ihtiyaç kredisi çekiyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 15, 18, 20, 30 bin TL kredi veriliyor. Ev dizecek olanlar, yeni evli çiftler, acil nakite ihtiyaç duyanlar hemen şubelere koşsun. Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında %1,55 faiz oranıyla 18 bin TL kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank ise 3 ay ödemesiz kredi veriyor. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. İşte detaylar...
27.09.2022 15:20 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:20
Paraya sıkışanların imdadına kamu bankaları yetişiyor. Kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle emekli, memur, asgari ücretli milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına yoğunlaştı. Kamu bankalarından kredi almak isteyenler 'Bana kredi çıkar mı, ne kadar çıkar? Geri ödemesi nasıl olacak? Kaç ay vadesi var?' gibi sorulara yanıt arıyor. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak 3 bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarını haberimizde derledik. Emekliye 18 bin TL ödeme! Şansını kaçırmak istemeyenler acele etsin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'tan jest!
HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Halkbank en az 5 bin TL olmak üzere emekliye ihtiyaç kredisi veriyor. 18 bin TL almak isteyenler 6 ay vadeli kredi alabiliyor.