EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 2'si 1 arada ödeme yapılıyor! Emekliye 17.500 TL maaş müjdesi! 2008 sonrası minimum 900 gün primle...

1 Emeklilik, çalışma hayatının bir sonu olarak görülse de bazı durumlarda emekliler ve yakınları için beklenmedik fırsatlar doğabilir. Belirli koşulların karşılanması halinde çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu özel imkana sahip olanlar genellikle yılda iki kez tek dosya üzerinden ikramiye alma hakkına sahiptirler. Ancak, bu noktada dikkatli olunması gereken bir husus vardır: çift promosyon imkânını kaçırmamak. İşte ek ödemelere dair merak edilenler haberimizde...

2 EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?

Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.