SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 2'si 1 arada ödeme yapılıyor! Emekliye 17.500 TL maaş müjdesi! 2008 sonrası minimum 900 gün primle...

Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatı, emeklilik döneminde olan bireyler ve emekli yakınları için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri de çift maaş hakkıdır. Ancak, bu hakka sahip olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte merak edilen soruların yanıtları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 13:57 Güncelleme 18 Nisan 2024, 13:58
EYT, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada ödeme yapılıyor! Emekliye 17.500 TL maaş müjdesi! 2008 sonrası minimum 900 gün primle... 1

Emeklilik, çalışma hayatının bir sonu olarak görülse de bazı durumlarda emekliler ve yakınları için beklenmedik fırsatlar doğabilir. Belirli koşulların karşılanması halinde çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu özel imkana sahip olanlar genellikle yılda iki kez tek dosya üzerinden ikramiye alma hakkına sahiptirler. Ancak, bu noktada dikkatli olunması gereken bir husus vardır: çift promosyon imkânını kaçırmamak. İşte ek ödemelere dair merak edilenler haberimizde...

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada ödeme yapılıyor! Emekliye 17.500 TL maaş müjdesi! 2008 sonrası minimum 900 gün primle... 2

EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?
Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya 2’si 1 arada ödeme yapılıyor! Emekliye 17.500 TL maaş müjdesi! 2008 sonrası minimum 900 gün primle... 3

Fakat kişi emekli ise ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

SON DAKİKA