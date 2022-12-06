Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C'liye Aralıkta DEV promosyon! ATM'den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...
Banka promosyonlarında Aralık kampanyaları açıklandı. Emekliler Ocak zammını beklerken diğer yandan bankaların promosyon zamlarını araştırıyor. Bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 TL'ye varan ödeme yaparken, kimi bankalar ise emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL ödeme yapıyor. Peki, aralık ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte merak edilenler haberimizde!
06.12.2022 17:20 - Son Güncelleme: 06.12.2022 17:20