Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Banka promosyonunda Aralık kampanyaları belli oldu. Emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. İşte bazı kampanyalar ve promosyonu yükseltme yolları...