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Haberler Ekonomi Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C'liye Aralıkta DEV promosyon! ATM'den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C'liye Aralıkta DEV promosyon! ATM'den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Banka promosyonlarında Aralık kampanyaları açıklandı. Emekliler Ocak zammını beklerken diğer yandan bankaların promosyon zamlarını araştırıyor. Bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 TL'ye varan ödeme yaparken, kimi bankalar ise emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL ödeme yapıyor. Peki, aralık ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
06.12.2022 17:20 - Son Güncelleme: 06.12.2022 17:20
Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Banka promosyonunda Aralık kampanyaları belli oldu. Emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. İşte bazı kampanyalar ve promosyonu yükseltme yolları...

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Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Emeklilere ek gelir yolunu açan, EYT'lilerin de aylığa kavuşur kavuşmaz almaya hazırlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürüyor.

Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından emekliler maaşa göre en az 3.000, 3.500, 4.500 ya da 5.000 lira ödeme alma imkanı elde ederken, bazı bankalar tutarı daha da yükseltmiş durumda.

Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

Aralık kampanyalarıyla emeklilere 7.500 liraya varan ödeme yapılıyor. Kimi bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.

Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! SSK, Bağkur, 4C’liye Aralıkta DEV promosyon! ATM’den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...

NASIL ALIYOR?
Promosyon taahhüdü sona eren emekliler, isterse aynı yerden isterse maaşını taşıyarak başka bankadan yeni ödemesini alabiliyor. 3 yıllık taahhüdü sürenler de fırsatlardan yararlanabiliyor.

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