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Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi

Tek tek belli oldu! Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi! Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor.

24.10.2019 09:06 - Son Güncelleme: 31.10.2019 15:50
1000 lira promosyon geliyor! Emekliye SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para?

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1000 TL promosyon fırsatı! Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor.

1000 lira promosyon geliyor! Emekliye SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para?

TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON

7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.

Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

1000 lira promosyon geliyor! Emekliye SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para?

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

1000 lira promosyon geliyor! Emekliye SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

1000 lira promosyon geliyor! Emekliye SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

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