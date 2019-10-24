Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi

Tek tek belli oldu! Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi! Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor.

24.10.2019 09:06 - Son Güncelleme: 31.10.2019 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





