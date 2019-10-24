Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi
Tek tek belli oldu! Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi! Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor.
TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.