Emekliye 1 mayıs sürprizi! Temmuz'da emekliliklerin taban maaşları artıyor! İşte en düşük emekli maaşı tutarı
Temmuz'da yılın ikinci zammını alacak olan emeklilerin 2 bin 500 lira olan taban maaşları da artacak. Rakamı Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıkalyacak...
Bugünden itibaren ikramiyeleri ödenecek olan milyonlarca emekli, yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacak.
Merkez Bankası'nın anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.
A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'nun sorularını cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi.
Bakan Bilgin şunları ifade etti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."