Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz
Bankalara kredi kartı ve kredi borcu son dönemde artan tüm vatandaşlar için cazip yapılandırma seçenekleri ve finansman destekleri sunuluyor. Birçok banka tarafından düşük faiz oranları ile sunulan krediler, 2022 yılında bu borçlarından kurutulmak isteyenler veya tek bir çatı altında birleştirerek yeniden yapılandırıp, düşük faiz ve uygun taksit seçenekleri ile ödemek isteyenler için avantaj sağlıyor. Emekliden özel sektör çalışanlarına ve memurlara kadar birçok kesimden vatandaş bankaların borç kapatma kredisi desteklerinden yararlanabilecekler. İşte borçlarını yapılandırmak isteyenler için en uygun krediler.
Emekliye PTT'den Borç Kapatma Kredisi
Emeklilerin maaşını aldıkları bankalar üzerinden kullandıkları krediler, mevcut kredi kartı ve KMH borçları için Aktif Bank desteği ile Borç Transferi Kredisi veriliyor.
36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak, tüm banka borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyen emekliler, %3,09 faiz oranlarından da yararlanarak yeniden taksitlendirme ve daha kolay ödeme fırsatı elde edecekler. Ayrıca maaşlarını PTT'ye taşıyanlar Aktif Bank'ın N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanabilecek.
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi
QNB Finansbank bankalara olan tüm borçlarını kapatmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyaç kredisi ile banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödemek isteyenler, esnek geri ödeme seçeneklerinden de QNB Finansbank aracılığıyla yararlanabilecekler. Diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için söz konusu kredi avantajlı oranlar ile kullanılabilmektedir.