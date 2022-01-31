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Haberler Ekonomi Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

Bankalara kredi kartı ve kredi borcu son dönemde artan tüm vatandaşlar için cazip yapılandırma seçenekleri ve finansman destekleri sunuluyor. Birçok banka tarafından düşük faiz oranları ile sunulan krediler, 2022 yılında bu borçlarından kurutulmak isteyenler veya tek bir çatı altında birleştirerek yeniden yapılandırıp, düşük faiz ve uygun taksit seçenekleri ile ödemek isteyenler için avantaj sağlıyor. Emekliden özel sektör çalışanlarına ve memurlara kadar birçok kesimden vatandaş bankaların borç kapatma kredisi desteklerinden yararlanabilecekler. İşte borçlarını yapılandırmak isteyenler için en uygun krediler.

takvim.com.tr
31.01.2022 12:15 - Son Güncelleme: 31.01.2022 12:15
Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

Emekliye PTT'den Borç Kapatma Kredisi

Emeklilerin maaşını aldıkları bankalar üzerinden kullandıkları krediler, mevcut kredi kartı ve KMH borçları için Aktif Bank desteği ile Borç Transferi Kredisi veriliyor.

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Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak, tüm banka borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyen emekliler, %3,09 faiz oranlarından da yararlanarak yeniden taksitlendirme ve daha kolay ödeme fırsatı elde edecekler. Ayrıca maaşlarını PTT'ye taşıyanlar Aktif Bank'ın N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanabilecek.

Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

PTT ayrıca emeklilere özel 3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi desteği sunarak, PTT aracılığıyla kullanılan diğer banka kredi borçlarının ödenmesi için ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. 3 ay erteleme avantajları ile 50.000 TL'ye kadar kredi alarak taksitli bir şekilde borçlarınızı ödemeniz mümkündür.

Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi

QNB Finansbank bankalara olan tüm borçlarını kapatmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyaç kredisi ile banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödemek isteyenler, esnek geri ödeme seçeneklerinden de QNB Finansbank aracılığıyla yararlanabilecekler. Diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için söz konusu kredi avantajlı oranlar ile kullanılabilmektedir.

Emeklinin ayağı yerden kesildi! PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

Ödemelerinizi birleştirerek tek bir yerden rahatça yapılandırmak için %2,24'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile işlem yapılmaktadır. Ayrıca karşı bankalara ücretsiz EFT imkanları da kredi kapsamında vatandaşların borçlarından rahatça kurutulmasını sağlayacaktır.

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