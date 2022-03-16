Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın Meclis yolu öne mi çekildi? 🔎EYT'de çözüm trafiği! 950 bin kişi 1 GÜNDE emekli olacak! 45, 46, 47, 48 yaşında olanlar...
EYT sorunu için adım adım sona yaklaşılıyor ve çözüme çok az bir süre kaldı. Yüzbinlerce kişi emeklilikte yaş şartının kalkması veya düzenlenmesi için yasayı merakla bekliyor. 2022 yılında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünen pek çok vatandaş, EYT kapsamında yaşanan mağduriyetin en kısa sürede çözülmesi için taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT çıkarsa kimler yararlanacak? İşte EYT son dakika haberleri 2022 gelişmeleri...
Emeklililer başta yer almak üzere birçok kesimden çalışan için 2022 yılı çözüm yılı olarak kalmaya devam ediyor. 3600 ek gösterge konusunda çözüme adım adım yaklaşılırken sıra EYT meselesine geldi. EYT'nin çözümünde ise yeni detaylar ve formüller kamuoyu gündeminde ilk sırada yerini almaya devam ediyor. Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için başlatılan çalışmalar devam ederken sadece yaş değil, prim şartını da tamamlayamayanlar için de formül arayışları başladı. Net bir tarih verilmeyen EYT sorununda masada bulunan 5 formül nedir, kimleri mutlu edecek? Yaz sonu EYT müjdesi gelecek mi? İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!
✔Emeklilikte Yaşa Takılanlar için başlatılan çalışmalar devam ederken sadece yaş değil, prim şartını da tamamlayamayanlar için de formül arayışları başladı.
Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.