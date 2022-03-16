Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın Meclis yolu öne mi çekildi? 🔎EYT'de çözüm trafiği! 950 bin kişi 1 GÜNDE emekli olacak! 45, 46, 47, 48 yaşında olanlar...

Emeklililer başta yer almak üzere birçok kesimden çalışan için 2022 yılı çözüm yılı olarak kalmaya devam ediyor. 3600 ek gösterge konusunda çözüme adım adım yaklaşılırken sıra EYT meselesine geldi. EYT'nin çözümünde ise yeni detaylar ve formüller kamuoyu gündeminde ilk sırada yerini almaya devam ediyor. Öte yandan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için başlatılan çalışmalar devam ederken sadece yaş değil, prim şartını da tamamlayamayanlar için de formül arayışları başladı. Net bir tarih verilmeyen EYT sorununda masada bulunan 5 formül nedir, kimleri mutlu edecek? Yaz sonu EYT müjdesi gelecek mi? İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!