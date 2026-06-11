Emeklilikte yaş sınırı ve prim kararı: Geçmişe dönük sigorta başlangıcı yapılabilir mi?
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir çıraklık ve staj sigortası kararına imza attı. Yerel mahkemenin "çıraklık süresi emeklilik hesabına dahil edilmeli" yönündeki kararını bozan Yüksek Mahkeme, eğitim kapsamındaki çıraklık döneminin uzun vadeli sigorta kollarından sayılamayacağına hükmetti. İşte çıraklık ve staj sigortası bekleyenleri yakından ilgilendiren Yargıtay kararının detayları.
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