Emeklilikte yaş sınırı ve prim kararı: Geçmişe dönük sigorta başlangıcı yapılabilir mi?

YARGITAY: ÇIRAKLIK EĞİTİMİN BİR PARÇASIDIR

Kararda, çırakların sigortalı işçi statüsünde değerlendirilmemesinin temel nedeninin, yaptıkları işlerin eğitim sürecinin doğal bir parçası olması olduğu belirtildi.

Yargıtay, çırakların üretim veya uygulama faaliyetlerinde bulunmasının tek başına hizmet akdinin varlığını göstermeyeceğini ifade etti. Kararda, bu çalışmaların sigortalı işçilerin yaptığı işlere benzer görünse bile esasen öğrenim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.