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Emeklilikte yaş sınırı ve prim kararı: Geçmişe dönük sigorta başlangıcı yapılabilir mi?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir çıraklık ve staj sigortası kararına imza attı. Yerel mahkemenin "çıraklık süresi emeklilik hesabına dahil edilmeli" yönündeki kararını bozan Yüksek Mahkeme, eğitim kapsamındaki çıraklık döneminin uzun vadeli sigorta kollarından sayılamayacağına hükmetti. İşte çıraklık ve staj sigortası bekleyenleri yakından ilgilendiren Yargıtay kararının detayları.

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Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

Yargıtay, emeklilik hesabında çıraklık ve staj dönemlerinin değerlendirilmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, çıraklık döneminde geçen çalışma günlerinin uzun vadeli sigorta kapsamında kabul edilmesine yönelik yerel mahkeme kararını bozdu.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

Karar geçmişte çırak olarak çalışan ve bu sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesini isteyen binlerce kişi açısından emsal niteliği taşıyor.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

DAVA MKE'DEKİ ÇIRAKLIK DÖNEMİ İÇİN AÇILDI

Davacı, 1987 ile 1989 yılları arasında henüz 16 yaşındayken Makine ve Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çırak olarak çalıştığını belirtti. Bu dönemdeki faaliyetlerinin fiilen üretime yönelik olduğunu savunan kişi, söz konusu çalışmaların uzun vadeli sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

Bu gerekçeyle iş mahkemesine başvuran davacı, çıraklık süresinin emeklilik hesabına dahil edilmesini talep etti.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

İLK DERECE MAHKEMESİ TALEBİ KABUL ETTİ

Dosyayı inceleyen mahkeme, davacının üretim faaliyetlerine katıldığını ve günlük çalışmalarının ağırlıklı olarak meslek öğrenme amacı taşımadığını değerlendirdi.

Mahkeme, bu nedenle çıraklık dönemindeki çalışmaların hizmet süresinden sayılabileceğine hükmederek davayı kabul etti. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Daire, sigortalılık süresinin tespiti davalarının sosyal güvenlik sistemini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, bu tür uyuşmazlıkların özel hassasiyet ve titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

YARGITAY: ÇIRAKLIK EĞİTİMİN BİR PARÇASIDIR

Kararda, çırakların sigortalı işçi statüsünde değerlendirilmemesinin temel nedeninin, yaptıkları işlerin eğitim sürecinin doğal bir parçası olması olduğu belirtildi.

Yargıtay, çırakların üretim veya uygulama faaliyetlerinde bulunmasının tek başına hizmet akdinin varlığını göstermeyeceğini ifade etti. Kararda, bu çalışmaların sigortalı işçilerin yaptığı işlere benzer görünse bile esasen öğrenim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

HİZMET AKDİ BULUNMADIĞINA HÜKMEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, çıraklık faaliyetlerinin eğitim amacı taşıdığı durumlarda hizmet akdinden söz edilemeyeceğini belirtti. Hizmet akdinin bulunmadığı hallerde ise uzun vadeli sigorta kolları bakımından zorunlu sigortalılık statüsünün oluşmayacağına işaret etti.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Yargıtay, ilk derece mahkemesinin davacı lehine verdiği kararı bozdu.

Emeklilikte staj ve çıraklık süreleri sayılacak mı? Yargıtay açıkladı!

EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kararın, çıraklık veya staj dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilmesini talep eden kişiler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Yargıtay'ın yaklaşımı, eğitim amacıyla geçirilen çıraklık sürelerinin tek başına emekliliğe esas sigortalılık süresi olarak kabul edilemeyeceği yönündeki mevcut içtihadı bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi