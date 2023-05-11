Emeklilik için 3600 gün prim şartı yenilendi! 2000 sonrasına EYT hakkı veriliyor, Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar indirim! Kalan süre 2 yıldan fazla-4 yıldan az ise...

EYT sonrası kısmi emeklilik için yeni imkanlar masaya geldi. EYT'yi kıl payı kaçıran vatandaşlar için 2. yol kısmi emeklilik oldu. Bu konuda yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik kapsamı nedir? Kimler kısmi emeklilik hakkına sahip? İşte detaylar...