Bu durumda Aralık ayında ayrılan bir çalışan ile Ocak ayında ayrılan bir çalışan arasında kıdem tazminatında büyük bir fark oluşacak.

Borçlanma ve Prim Satın Almak İçin Son Hafta Uyarısı: Erken Emeklilik için 46 Bin TL Kazanç

Erken emeklilik için prim satın almak isteyenler için Aralık ayı büyük önem taşıyor.

Özellikle emeklilik için borçlanma yapmak isteyenler için de önemli bir uyarı var. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarının ödeme tutarları yeni asgari ücrete göre artacak. Aralık ayında borçlanma yapan bir kişi, Ocak ayında borçlanma yapacak bir kişiye göre yüzde 30 daha az ödeme yapacak. Bu fark örneğin bir doğum borçlanmasında 46.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.