Emeklilerin dikkatine: Hafta içi müjdesi geldi! Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Denizbank'tan 1000 TL'lik Ek Ödeme!

Emekli kredisi ve anında kredi hizmeti ile kaliteli bankacılığın adreslerinden biri olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine şu tutarlarda ek ödeme yapacağını duyurdu: