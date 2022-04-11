Emeklilerin dikkatine: Hafta içi müjdesi geldi! Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!
Bankaların en önemli kalemlerinden birini oluşturan emekliler, yeni dönemde en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankaları araştırmaya başladılar. Bu noktada müjdeli haber Akbank, Garanti BBVA ve Denizbank'tan geldi. 3 banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları promosyon kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte bankaların emekli promosyonu kampanyalarına ilişkin haberin devamı
2022 yılına girilmesi ile birlikte mevcut emekli promosyonu kampanyalarını güncelleyen Denizbank, Akbank ve Garanti BBVA, belirledikleri tarihlere kadar emekli maaşı hesabını taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü veren yeni müşterilerine farklı tutarlarda ek ödeme yapacaklarını duyurdu.
Denizbank'tan 1000 TL'lik Ek Ödeme!
Emekli kredisi ve anında kredi hizmeti ile kaliteli bankacılığın adreslerinden biri olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine şu tutarlarda ek ödeme yapacağını duyurdu:
- 1500 TL'den daha az emekli maaşı alanlara: 1.425 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.600 TL
- 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 1.750 TL
Akbank'tan 2750 TL'lik Ek Ödeme!
Çeşitli kategoriler altında düzenlediği kredi kampanyaları ve kredi kartı ürünlerinin avantajlı fırsatları ile bankacılık sektöründe adının geçmesini sağlayan önemli bankalardan biri olan Akbank, yeni dönemde emekli hesabını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine şu tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını duyurdu:
- 1500 TL'den daha az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL
- 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL
Akbank'ın yukarıda belirtilmiş olan promosyon ödemelerinden birini alabilmek için 31 Mayıs tarihine kadar maaş hesabı taşıma talimatı verilmelidir.