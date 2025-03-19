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Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

Bankalar, emeklilere cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Mutlu Emekli Kredisi kapsamında, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 100.000 TL krediye aylık 7.857 TL taksitle sahip olma imkanı sunuluyor!

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 18:07
Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

Bankalar, emekli müşterilerine özel düşük faizli kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi avantajlı taksit seçenekleriyle sunuluyor.

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

🏦 HANGİ BANKALAR BU KREDİYİ SUNUYOR?

  • Halkbank: Mutlu Emekli Kredisi ile 100.000 TL için 24 ay vadeli kredi sunuyor.

  • Garanti BBVA: Emeklilere özel kredi kampanyası ile cazip faiz oranları sağlıyor.

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

  • VakıfBank: SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi kapsamında masrafsız kredi fırsatı sunuyor.

  • Yapı Kredi: Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi ile hafta sonu bile anında onay imkânı sunuyor.

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

  • DenizBank: 36 ay vadeli ve 2,99% faiz oranıyla kredi seçenekleri sunuyor.

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

💸 ÖRNEK ÖDEME TABLOSU (HALKBANK - MUTLU EMEKLİ KREDİSİ)

  • Kredi Tutarı: 100.000 TL

  • Vade: 24 Ay

  • Aylık Faiz Oranı: %4,50

  • Aylık Taksit Tutarı: 7.857 TL

  • Tahsis Ücreti: 575 TL

  • Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %99,22

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

🔎 EMEKLİLERE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. Bankanızın internet veya mobil şubesine giriş yapın.

  2. Kredi başvuru sekmesine tıklayın.

  3. Gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

  4. Onay almanız durumunda paranız anında hesabınıza yatacaktır!

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

📈 ÖNEMLİ NOTLAR

  • 50.000 TL'ye kadar azami vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası 24 ay, 100.001 TL üzeri için 12 ay olarak belirlenmiştir.

  • Hayat sigortası primleri yaş ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir.

  • Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Emeklilere büyük fırsat! 100.000 TL kredi aylık 7.857 TL taksitle veriliyor

Fotoğraflar: Yapıkredi, Halkbank, Garanti, AA