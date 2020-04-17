Haberler Galeri Ekonomi Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans formülü milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. SSK, SGK, Bağ-kur emeklilerinin yararlanabileceği emekli avansı nasıl alınır? Emekli başvurusu yapanlara avans imkanı sunulurken, hali hazırda emekli olanlara da avans müjdesi kapıda. Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvurarak maaşlarının 3 katı kadar avans çekebilecek. Emeklileri heyecanlandıran düzenlemenin yeniden gündeme gelmesiyle emekli avansı nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine 3776 TL avans fırsatının detayları…

17.04.2020 11:30 - Son Güncelleme: 17.04.2020 11:30
2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans fırsatı!

Emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans için gözler yeniden gündeme gelen düzenlemeye çevrildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı formülü emeklileri heyecanlandırdı. Nakit sıkıntısı olan emekliler bu sayede 3 maaş avans çekebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, emekliler 3776 TL avans çekme fırsatına kavuşacak. Peki, emekli avansı nasıl alınır? İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı hakkındaki detaylar ve son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans fırsatı!

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans fırsatı!

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.

2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans fırsatı!

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans fırsatı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Çalışma Bakanlığı'nda. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın...
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın...