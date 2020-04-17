Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans için gözler yeniden gündeme gelen düzenlemeye çevrildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı formülü emeklileri heyecanlandırdı. Nakit sıkıntısı olan emekliler bu sayede 3 maaş avans çekebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, emekliler 3776 TL avans çekme fırsatına kavuşacak. Peki, emekli avansı nasıl alınır? İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı hakkındaki detaylar ve son gelişmeler!