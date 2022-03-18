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Haberler Ekonomi Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Emekliye yılda iki defa verilen bayram ikramiyelerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde emeklinin artan nakit ihtiyacının da giderilmesini sağlayacak oranlarla bayram ikramiyelerinde artış yapılması beklentisi oluşmuş durumda. Sene başında asgari ücret, memur ve emekliye yapılan zamlar sonrasında emekli bayram ikramiyelerinde ne kadar artış olacağı merak edilmeye başladı. Ciddi bir zam beklentisinin oluşmasının ardından yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyelerinde son durum ne? İşte detaylar

takvim.com.tr
18.03.2022 16:05 - Son Güncelleme: 18.03.2022 16:05
Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar her iki bayram öncesinde verilen emekli ikramiyelerine yapılacak zammı konuşmaya başladı. Emeklilerinin yanı sıra birçok farklı grupta yer alan vatandaşların alabildiği ödemeler kapsamında öne çıkan formüller ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi oluşmuş durumda.

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Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

👉Emekli Bayram İkramiyesinde Artış Bekleniyor!

2022 yılında yapılan birçok zam ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi bir hayli yükselmiş durumda. 2018 yılından itibaren ödenmeye başlayan ikramiyeler bin lira olarak başlamıştı.

Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla 1.100 TL'ye çıkan ikramiye oranlarında bu yıl yapılacak artış ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Oluşan bu artış beklentisinin ardından ne yönde bir karar verileceği ise merak edilmeye başladı.

Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

👉Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'nden hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Hal böyle olunca Ramazan'a az bir süre kala vatandaşlar ne kadar ikramiye alacaklarını araştırmaya başladılar. İkramiyelerde yapılan son zamla beraber Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ödemelerle toplamda 2.200 TL ödeme yapıldı.

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