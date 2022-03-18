Emeklilere 2.000 TL + 2.000 TL formülü! Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye ödenecek iddiası! İşte o detay

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla 1.100 TL'ye çıkan ikramiye oranlarında bu yıl yapılacak artış ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Oluşan bu artış beklentisinin ardından ne yönde bir karar verileceği ise merak edilmeye başladı.