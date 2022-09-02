Emekli ve memurun Ocak ayı zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon tahmini ne oldu? Kim ne kadar maaş alacak?

EN AZ 3.518 TL AYLIK

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. En düşük maaş, zam yüzde 22.07 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 114 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 420 liraya yükselecek. Taban aylık yüzde 21.07'lik zam tahminine göre, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 81 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 674 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 21.07 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 38, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 517 liraya yükselecek.