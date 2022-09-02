Emekli ve memurun Ocak ayı zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon tahmini ne oldu? Kim ne kadar maaş alacak?
Memurlar ve emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan anketten çıkan yüzde 72.35'lik enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.07, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.07 zam göründü. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 11 bin 114, memur emeklilerinde 7 bin 420 liraya yükselecek. Esnaf emeklilerine en az 5 bin 81, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara 5 bin 674 lira ödenecek...
Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı için de ipucu enflasyon verileriyle geliyor. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.07 olarak gerçekleşecek.
NASIL YANSIYACAK?
Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda maaşlarında yaşanacak artış yüzde 21.07 olacak. Bu tahmin, Ocak'ta yüzde 8 zam ve 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak memur ve memur emeklilerinin artışını da ortaya koydu. Tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 14.07 enflasyon farkı ve yüzde 8 zam yansıtılacak. Yani Ocak zammı yüzde 22.07 çıkacak.
EN AZ 3.518 TL AYLIK
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. En düşük maaş, zam yüzde 22.07 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 114 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 420 liraya yükselecek. Taban aylık yüzde 21.07'lik zam tahminine göre, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 81 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 674 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 21.07 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 38, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 517 liraya yükselecek.
AYNI AYDA İKİNCİ ARTIŞ
Kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık tutarının yükselmesi de söz konusu olabilecek. Bu konudaki karar da Ocak ayı başında verilecek. Taban aylık ödemesi yükselirse bazı emekliler ikinci bir zam daha almış olacak. Bu arada memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Bu düzenleme özellikle emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine önemli bir artış getirecek.