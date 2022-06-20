Emekli Temmuz zammında intibak müjdesi! Taban aylık asgari ücret seviyesinde (4.253 TL) olacak! 4a,4b, 4c, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark ve iyileştirme...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merak etmeye başladı. Memurlar vae emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışları da enflasyon oranları belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Emekli maaşları hakkında TÜED'den son dakika açıklama geldi. Açıklamada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Emekli maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!