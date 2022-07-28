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Haberler Ekonomi Emekli Sandığı 4C'liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Emekli Sandığı 4C'liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Temmuz ayı zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyordu. Arama motorlarında milyonlarca vatandaş emekli sandığı maaşları ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında emeklilerin ödeme takvimi açıklandı! 28 Temmuz'da da maaş farkları yatmaya başlıyor. Peki, kim ne kadar maaş farkı alacak? İşte memur emeklisinin maaş takvimi!

takvim.com.tr
28.07.2022 11:31 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:31
Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Maaş farkları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları 28 temmuz'da ödenmeye başlanacak. Kimi emekliler 1, kimileri 2 ya da 3 aylık zam farkını ceplerine koyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak. Peki, kim ne kadar alacak? 4C emekli maaş farkı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler ve hesaplama tablosu haberimizde!

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Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Emekli sandığı kapsamıda emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı temmuz ayı zam farkları 28 temmuz'da ödenecek.

Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Toplam 2 milyon 385 bin 799 hak sahibine yapılacak ödemeler aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Maaşını üç aylık alanlar için de farklı bir ödeme planı yapıldı. Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında,

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında,

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark ödemesi yapılacak.

Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

MAAŞI ÜÇ AYLIK ALAN EMEKLİLERE FARK ÖDEMESİ

MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 1 AYLIK
HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2 AYLIK
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 3 AYLIK

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