Emekli Sandığı 4C’liye en az 6 bin 78 TL maaş yatıyor! Öğretmen, hemşire, polis, müdür memur emeklisi maaş tablosu!

Maaş farkları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları 28 temmuz'da ödenmeye başlanacak. Kimi emekliler 1, kimileri 2 ya da 3 aylık zam farkını ceplerine koyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon lirayı bulacak. Peki, kim ne kadar alacak? 4C emekli maaş farkı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler ve hesaplama tablosu haberimizde!