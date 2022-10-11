Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

Kamu bankaları emeklilere en az 3, en fazla da 5 bin TL olmak üzere promosyon dağıtacak. Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. SGK, bankalarla yeni bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak. Sözleşmeyle birlikte 3500 liraya kadar emekli maaşına 3000 lira promosyon verilecek. İşte güncel promosyon kampanyaları!