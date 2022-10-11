Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! 5000 TL verilecek!
Emekli promosyonu düşük olan vatandaşlara müjde! Kamu bankaları artık en az 3.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Yeni sözleşme imzalandı. Son dakika Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Buna göre Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan promosyon alan, ya da almak isteyen emekliler ve yeni emekli olacaklar 3000- 3500-4500-5000 TL promosyonu cebine indirebilecek. Peki hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? En düşük ve en yüksek promosyonu veren banka hangisi? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
Kamu bankaları emeklilere en az 3, en fazla da 5 bin TL olmak üzere promosyon dağıtacak. Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. SGK, bankalarla yeni bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak. Sözleşmeyle birlikte 3500 liraya kadar emekli maaşına 3000 lira promosyon verilecek. İşte güncel promosyon kampanyaları!
KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU
SGK'dan emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokolün 01.11.2022 tarihinde güncelleneceği ve yeniden protokol imzalanacağı bildirildi.