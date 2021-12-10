Emekli olmak isteyenler için son viraj: Son 21 gün kaldı! Yeni asgari ücretle en az 7 bin 212 lira ödenecek! Yılbaşından önce harekete geçin...
Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren haber geldi. Borçlanma yoluyla primlerini tamamlamak isteyenler için yeni yıl öncesinde harekete geçmesi büyük bir fırsat sağlayacak. Bunun için son 22 gün kaldı. Asgari ücret zammı kadar artış yaşanacak ve yapmayanlar yüzde 30 oranında daha fazla para ödemek durumunda kalacak. Asgari ücretteki yeni tutar birçok hesabı etkileyecek. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primler de bulunuyor. Yeni asgari ücret tarifesi ile prim eksiği olan ve bunu toplu ödemeyle kapatmayı planlayanların maliyetini katlayacak. Bu nedenle 1 Ocak'tan önce harekete geçilmesi gerekiyor...
Emekli olmak isteyenler için son viraj: Son 21 gün kaldı! Yeni asgari ücretle en az 7 bin 212 lira ödenecek! Yılbaşından önce harekete geçin... Çok az bir sürede 2022 asgari ücretin belirlenmesiyle emeklilik için prim eksiğini askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmasıyla kapatacak olanları da çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya ödenecek prim asgari ücret zammı kadar artışa geçiyor. 1 Ocak'tan önce harekete geçilmesi maliyetiniz açısından daha yararlı oluyor. İşte detaylar...
Kısa süre içinde belli olacak 2022 asgari ücret emeklilik için prim eksiğini askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmasıyla kapatacak olanları da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya ödenecek prim asgari ücret zammı kadar artıyor. Yüzde 30 civarı fark ödememek için 1 Ocak'tan önce harekete geçilmesi büyük önem taşıyor.
MALİYETİNİZ ARTMASIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Zam oranı ve net tutar kısa sürede belirlenecek. Asgari ücretteki yeni tutar birçok hesabı da etkileyecek.
Bunlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen primler. Yeni yıldan itibaren en düşük prim tutarı asgari ücrete yapılan zam oranında artacak. Yeni tarife özellikle prim eksiği bulunan ve bunu toplu ödemeyle kapatmayı planlayanların maliyetini artıracak.