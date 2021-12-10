Emekli olmak isteyenler için son viraj: Son 21 gün kaldı! Yeni asgari ücretle en az 7 bin 212 lira ödenecek! Yılbaşından önce harekete geçin... Çok az bir sürede 2022 asgari ücretin belirlenmesiyle emeklilik için prim eksiğini askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmasıyla kapatacak olanları da çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya ödenecek prim asgari ücret zammı kadar artışa geçiyor. 1 Ocak'tan önce harekete geçilmesi maliyetiniz açısından daha yararlı oluyor. İşte detaylar...