Emekli olacaklar dikkat! Haziran’da başvuran hem ikramiyeyi hem maaşı zamlı alacak! Emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, bayram ikramiyesi...
Emekli ikramiyeleriyle ilgili birçok detay merak ediliyor. Emekli olacakların Haziran ayında başvuru yapması halinde hem ikramiyeyi hem de maaşı zamlı alacağı belirtildi. Peki, emeklilik dilekçesi veren bayram ikramiyesi alır mı 2022 ? Emeklilik dilekçesi kaç gün önceden verilmeli? emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? İşte merak edilenler...
Milyonlarca memur emekli dilekçesi evrmek için Temmuz zammını bekliyor. Bu nedenle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında emeklilik dilekçesi evren bayram ikramiyesi alır mı 2022 ve emekli maaşı zammı ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. Haziran ayınn başvuru için kritik olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
Emeklilik dilekçesi veren bayram ikramiyesi alır mı?
Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca çalışanın, emeklinin geliri artacak. Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 oranında arttı. Buna göre memur maaşları, emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.
KAMU ÇALIŞANLARINDA KATSAYI ESAS ALINACAK!
Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, temmuz ayında yapılacak artış dilekçe haziranda verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.
Temmuz ayında emeklilik dilekçesi veren Ramazan Bayramı'nda verilecek 1100 liralık ikramiyeyi alma fırsatını kaçırıyor.
EK GÖSTERGE 2023'TE YANSIR
Kamudan bu yıl emekli olanlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiyede meydana gelecek artıştan yararlanamayacak. Yasaya göre emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.